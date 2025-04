Seagulls Monopoli: Pavone 19, Sorino 10, Moschettini 5, Torresi 17, Calabretto 16, Carone, Sampietro, Indiveri 2, Annese, Caleprico 6. Allenatore: M. Morè.

Mens Sana Mesagne: Martinelli 5, Dellegrottaglie, Rollo 1, Pazzarelli 14, Brunetti 26, Panico 2, Moro, Colucci 5, Gigli 6, Ciccarese 13, Liace 23. Allenatore: Cosimo Romano.

Parziali: 22-23 14-20 16-23 23-29

Arbitri: Fioretti e De Carlo

La Mens Sana Mesagne, griffata Aido, è in finale per l’accesso al campionato di serie C. La formazione allenata da Coach Romano espugna il campo di Monopoli, sponda Seagulls, e si prepara a giocare la finale del campionato con la formazione Giuseppe Angel Manfredonia giunta al primo posto nel girone nord pugliese. Per l’ultima partita della fase a orologio, il Monopoli, pur non avendo più nulla da dire al campionato, richiama a corte Torresi e Moschettini già in vacanza da un bel pezzo. La Mens Sana non può farsi scappare la ghiotta occasione dopo aver dominato il campionato per tutta la stagione, a parte una flessione finale dovuta agli infortuni. Anche capitan Potì deve alzare bandiera bianca per un problema al ginocchio e allora coach Romano chiede gli straordinari all’argentino Pazzarelli che con spirito di sacrificio ritorna in campo in campo nonostante il grave infortunio. Il Mesagne parte subito con il giusto piglio, Ciccarese e Brunetti provocano la prima fuga (6-15), ma Torresi, Calabretto e Pavone non hanno nessuna intenzione di fare la vittima sacrificale e con la tripla di Moschettini portano in vantaggio i padroni di casa (19-18). La seconda tripla di Brunetti e un canestro di Gigli chiudono il primo quarto con gli ospiti in vantaggio 22-23. Sorino e Calabretto provano ad allungare (26-23), ma il Mesagne continua a rimanere a contatto dell’incontro. Coach Romano decide di mandare in campo Pazzarelli e la partita per i biancoverdi cambia in fretta. La tripla di Colucci porta il vantaggio degli ospiti in doppia cifra (30-40), ma la Seagulls non molla la presa a sul finire del tempo due triple consecutive di Torresi chiudono il secondo periodo con il Mesagne in vantaggio 36-43. Al rientro in campo Pavone e Torresi continuano a impensierire la difesa mensanina che lascia ampi spazi agli attacchi del Monopoli. E’ ancora Pazzarelli a rimettere il vantaggio degli ospiti in doppia cifra (40-51), ma Pavone fa tremare i mensanini e con un gioco da tre punti riporta i padroni di casa a un solo possesso (49-51). Pronta la replica del Mesagne che con un parziale di 3-15 chiude il terzo periodo in vantaggio 52-66. Nell’ultimo quarto la partita non ha più storia, Liace scrive a referto 16 punti, Ciccarese conclude la serata con una buona prestazione, oltre al solito Brunetti che chiude con 26 punti, 4/7 da due, 4/8 da tre, 6/6 tiri liberi nei 27 minuti rimasto in campo. Adesso la Mens Sana Mesagne è attesa all’ultimo impegno stagionale, si comincia Giovedì 1° maggio a Manfredonia con la vincente del girone B, mentre gara due si disputerà a Mesagne, presso il Paladefrancesco, sabato 3 maggio alle ore 19:00. Eventuale gara tre di giocherà ancora a Manfredonia domenica 11 maggio. L’altra finale si effettuerà tra Messapica Ceglie e Virtus Corato. Le vincenti approderanno nel campionato di serie C.

Giada Amatori