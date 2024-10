Il Distretto Urbano del Commercio di Brindisi, con il sostegno di Confesercenti, Confcommercio e Comune di Brindisi, ha organizzato, presso la sede di Confesercenti, un corso di inglese commerciale, completamente gratuito, riservato agli operatori commerciali o loro collaboratori della città di Brindisi.

Il corso è iniziato già il 14 ottobre scorso, ma si accettano ancora le iscrizioni.

Per candidarsi, o per informazione, rivolgendosi alla sede della Confesercenti, in via Rubini 12, o inviare una mail all’indirizzo brindisi.cat@gmail.com o contattare i nn. di tel. 0831523190 – 3886182879.