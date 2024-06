Oggi e domani, i cittadini sono chiamati alle urne per un doppio appuntamento elettorale: le elezioni europee, per scegliere i rappresentanti del Parlamento UE, e le elezioni comunali, che in Provincia di Brindisi riguardano la scelta di 3 sindaci e il rinnovo dei rispettivi Consigli Comunali. Gli orari di voto sono dalle 15 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 23 di domani.



Elezioni Europee: Dettagli e Procedura di Voto

Per partecipare alle elezioni europee, è necessario avere almeno 18 anni. Gli elettori devono recarsi presso il seggio elettorale indicato sulla loro tessera elettorale. Chi non ha ancora ricevuto la tessera deve richiederla al proprio Comune di residenza. Sono previste modalità di voto specifiche per degenti in ospedale, elettori con gravi infermità, detenuti e elettori non deambulanti.

Come votare

In Italia, il sistema di voto prevede la possibilità di esprimere fino a tre preferenze all’interno della stessa lista, con l’obbligo di indicare candidati di sesso diverso se si esprimono due o tre preferenze. Se questa condizione non viene rispettata, verrà considerata valida solo la prima preferenza.

Ogni elettore riceverà una scheda contenente i simboli dei vari partiti. Oltre a segnare una croce sul simbolo del partito prescelto, si possono indicare fino a tre preferenze. Non è consentito il voto disgiunto, ovvero votare per un partito e indicare preferenze per i candidati di un altro partito.

Distribuzione dei Seggi del Parlamento Europeo

Il Parlamento europeo conta 720 seggi, 15 in più rispetto alla composizione attuale. In base alla legge elettorale europea, tutti i Paesi membri devono adottare un sistema proporzionale. Questo significa che i seggi vengono assegnati in proporzione ai voti ricevuti dalle varie liste.

La distribuzione dei seggi tiene conto della popolazione di ciascun paese, ma applica anche un principio di proporzionalità per garantire un’adeguata rappresentanza anche agli stati più piccoli. All’Italia spettano 76 seggi, rendendola la terza nazione più rappresentata dopo Germania e Francia. Per la circoscrizione Sud, che include Puglia, Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria e Molise, sono previsti 18 seggi. Lo spoglio dei voti inizierà domani sera, subito dopo la chiusura delle urne.