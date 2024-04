Completato l’iter di autorizzazione propedeutico all’utilizzo, è in atto dalla giornata di ieri il training di tutto il personale (medici, infermieri e tecnici di radiologia) sul nuovo angiografo installato nel reparto di Cardiologia al quarto piano dell’ospedale Perrino, che renderà operativa la sala di Emodinamica già dalla prossima settimana.

“Si tratta di un angiografo Philips modello Azurion (in sostituzione dell’angiografo Toshiba modello Infinix) – riferisce il direttore dei lavori, ingegnere Antonio Paladini – con un nuovo sistema, altamente innovativo. È dotato di uno schermo pensile medicale 55” per la visualizzazione di immagini ad altissima definizione e di un modulo touchscreen a bordo tavolo che ne garantisce facilità d’uso. Tutte le applicazioni risultano essere evidenziate e le icone retroilluminate, così da favorire l’utilizzo intuitivo della macchina”.

La Sala Comandi è dotata di due monitor 24” ad alta risoluzione e di una workstation di ultimissima tecnologia per l’elaborazione delle immagini e video acquisiti durante l’esame. Il sistema offre alle equipe mediche flessibilità di imaging per varie procedure oltre che libertà di posizionamento.

I lavori di installazione negli ambienti angiografici hanno riguardato la riqualificazione edile, la realizzazione e posa in opera di nuova pavimentazione e rivestimento vinilico, la riqualificazione del sistema di illuminazione della sala, la ridistribuzione delle prese per gas medicali, l’adeguamento dell’impianto gas medicinale a servizio dell’area interventistica del reparto, l’installazione di un condizionatore di precisione dedicato al raffreddamento della sala macchine del sistema.

L’acquisto del sistema angiografico e l’esecuzione dei lavori propedeutici all’installazione dello stesso sono stati realizzati con l’utilizzo di fondi PNRR. Infine, grazie all’utilizzo di fondi di bilancio, sono stati acquistati e installati anche un nuovo Poligrafo e un nuovo Iniettore di mezzo di contrasto, entrambi GE Healthcare, apparecchiature fondamentali durante l’esecuzione di un esame angiografico.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI