La Città di Fasano ha concluso con successo la sua partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo, svoltasi a Milano dal 9 all’11 febbraio. La fiera, anche quest’anno, ha rappresentato un’importante occasione per promuovere bellezze e peculiarità del territorio, e per consolidare il protagonismo di Fasano nello scenario turistico regionale, nazionale e internazionale.

Il Comune di Fasano, reduce dell’esperienza irripetibile del G7, ha partecipato con una delegazione guidata dal sindaco Francesco Zaccaria. Insieme a lui l’assessore al Turismo Pier Francesco Palmariggi, la consigliera comunale delegata alla Valorizzazione internazionale del territorio Manuela Rosato, e il consigliere comunale Francesco Bianco, presidente della Commissione consiliare Attività produttive e Turismo.

Durante la prestigiosa manifestazione, la Città di Fasano ha avuto l’onore di essere protagonista di due appuntamenti istituzionali significativi nello stand della Regione Puglia curato da Pugliapromozione: la conferenza stampa “Terme e Benessere in Puglia”, in cui è stato presentato il progetto Terme di Puglia, che mira a rafforzare l’identità e la visibilità nazionale del comparto termale pugliese (di cui le Terme di Torre Canne sono tra gli esempi più emblematici e virtuosi), e la conferenza dei Comuni della Costa dei Trulli, l’area che negli ultimi anni sta registrando performance turistiche da record in grado di trainare il successo turistico dell’intera regione. Questi eventi sono stati l’occasione per interpretare al meglio il ruolo strategico di Fasano in più ambiti, quale veicolo di diversi prodotti turistici.

La BIT, inoltre, è sempre l’occasione per tracciare il bilancio annuale dei flussi turistici. Fasano continua a crescere anche nel 2024: PayTourist, il software per la gestione ed il pagamento dell’imposta di soggiorno nel Comune di Fasano, ha certificato il +7,8% di arrivi (193.617) e +10,9% di presenze (738.795) rispetto al 2023 (179.552 arrivi e 666.187 presenze); l’Osservatorio regionale di Pugliapromozione ha registrato +13,5% di arrivi (200.962) e +6% di presenze (720.790) rispetto a quelli registrati nel 2023 (176.922 arrivi e 679.813 presenze).

«Quest’anno Fasano ha partecipato alla BIT di Milano con un messaggio forte e chiaro: “Facciamo squadra” – spiega l’Assessore al Turismo Pier Francesco Palmariggi -. Il turismo pugliese si sta preparando a fare un ulteriore passo avanti, con la consapevolezza che, nonostante il successo e i dati positivi, ci sono ancora tante cose da migliorare. Regione Puglia e Comuni stanno costruendo assieme la strategia per un modello organizzativo nuovo, più sistematico e innovativo, e Fasano, ovviamente, sta dando il suo contributo alla discussione forte della propria identità, dei propri numeri e dei propri risultati. Questo percorso ha, però, bisogno di un approccio più globale, che tenga ai margini le discussioni più campanilistiche per fare spazio alla collaborazione, al dialogo e alla sinergia. L’esigenza è concreta: migliorare la gestione di servizi, trasporti, risorse, marketing, dati, formazione ed esperienze. Abbiamo portato in BIT il nostro bagaglio di esperienza e di obiettivi raggiunti in questi anni per metterlo a disposizione di questo nuovo percorso ambizioso e collettivo di cui vogliamo essere protagonisti».

«Questo importante appuntamento istituzionale per noi è stata anche l’occasione per svelare il progetto “GUSTI”, acronimo di “Gastro Upscaled Tourist Itinerary in rural regions of Croatia and Italy”, finanziato dal PROGRAMMA INTERREG ITALY-CROATIA 2021/2027, di cui Puglia Culture è partner, e attuato in collaborazione con il Comune di Fasano – dichiara la Consigliera comunale delegata alla Valorizzazione internazionale del territorio Manuela Rosato -. Dopo il successo di “TAKE IT SLOW”, che ha portato alla creazione del brand “Terre di Fasano” e ad una rete di impresa locale, “GUSTI” si propone di integrare ulteriormente il turismo con l’agricoltura, valorizzando i prodotti tipici e le esperienze culinarie come leve per la crescita economica e sociale. Per dare il via a questo nuovo ed entusiasmante progetto, dal 26 al 28 febbraio, Fasano ospiterà una study visit per il trasferimento di conoscenze e know-how nella partnership di progetto, coinvolgendo stakeholders croati e italiani del settore turistico e gastronomico. I partecipanti verranno guidati in bici e in twizy lungo gli scenari unici della piana degli ulivi secolari con le masserie fortificate, intercettando la Via Francigena del Sud ed il Parco Archeologico di Egnazia. Sperimenteranno i nostri laboratori di cucina, le degustazioni di vino e olio, ed interagiranno con i nostri produttori locali per avviare collaborazioni transfrontaliere e lo scambio culturale. Ancora una volta, le “Terre di Fasano” si contraddistinguono per la loro capacità di attrarre e sorprendere. Siamo entusiasti di accogliere ospiti dalle sponde dell’Adriatico e di mostrare loro la bellezza e la gastronomia della nostra regione, contribuendo a costruire relazioni durature e significative, scambiando conoscenze e interagendo con le nostre buone pratiche di turismo enogastronomico sostenibile».

«Per quello che riguarda i dati relativi ai flussi turistici, Fasano ha chiuso anche il 2024 con il “segno più” – dichiara il Consigliere comunale e Presidente della Commissione Attività Produttive e Turismo Francesco Bianco -. Il software PayTourist che utilizziamo per la gestione ed il pagamento dell’imposta di soggiorno nel Comune di Fasano, ci restituisce circa il +11% di presenze e circa +8% di arrivi, trend di crescita che questa volta trova sostanzialmente conferma anche nei dati diffusi oggi dell’Osservatorio di Pugliapromozione che ha registrato per Fasano circa il +13% di arrivi e il +6% di presenze. I numeri certamente ci soddisfano ma sarebbe un grave errore “dormire sugli allori”, nella consapevolezza che confermare questo trend positivo rappresenta una sfida sempre più complicata. Un dato interessante è certamente il forte incremento di turisti stranieri con al primo posto i viaggiatori degli Stati Uniti, dato per il quale il G7 di giugno potrebbe aver svolto un ruolo chiave, tenuto conto che gli effetti dello storico evento che il nostro territorio ha avuto l’onore di ospitare, si potranno valutare a pieno solo nell’anno in corso. Ed allora, è necessario proseguire su questa strada, attraverso il sempre maggiore coinvolgimento non solo degli operatori turistici, ma di una più estesa platea di operatori economici, il cui contributo diventa decisivo soprattutto per migliorare, oltre che l’offerta turistica in generale, il livello dei servizi connessi, passaggio fondamentale per poter confermare il trend positivo. La BIT in questo senso, rappresenta sempre un momento decisivo: un momento di bilanci, di riflessione, di confronti, del tutto indispensabile per disegnare il percorso programmatico da percorrere».

