Festa ad Oria per San Giovanni Bosco! Il premio “ArteSport&Territorio, eccellenze pugliesi” sarà assegnato alla memoria di Leonardo Vitale, madonnaro, Antonella Rubino, cantante e Francesco De Stefano, istruttore atletico.

Leonardo Vitale, storico madonnaro oritano, conosciuto in tutto il Salento. Leonardo è stato ammazzato, per poche decine di euro, nell’ottobre scorso nella Città di Lecce, dove si era recato per lavorare. Francesco De Stefano, giovane istruttore atletico oritano, dona il suo tempo libero come volontario dell’associazione “Divertendoci Insieme” di Oria (BR), sodalizio nato per avvicinare giovani diversi abili allo sport.

Antonella Rubino, cantante salentina, il suo percorso privato, di educazione vocale e canto, inizia sotto la giuda della prof. Loredana Cinieri. Termina gli studi nella classe di Canto del Conservatorio Nino Rota di Monopoli (Ba) con il massimo dei voti e si specializza in Musicoterapia, sempre col massimo dei voti, presso la L.U.M.E di Castromediano di Lecce. La versatilità della sua voce le permette di essere interprete di brani di musica leggera ed anche in questo settore ha una lunga esperienza da vocalist, protagonista di vari Musical, solista in piccole e grandi formazioni concertistiche. Importante esperienza di insegnamento nelle scuole dell’infanzia, primarie e nelle scuola secondarie, di primo e secondo grado; ad oggi è docente presso la scuola secondaria di primo grado; è tecnico vocale e direttore di coro, docente di canto lirico e leggero. Anche come Musicoterapista ha comprovata esperienza con pazienti diversamente abili, tecnico in orchestra-terapia e esperto in corsi di avviamento al parto.

La serata, che avrà inizio alle ore 18.30 presso la Sala Consiliare gentilmente messa a disposizione dalla Civica Amministrazione e dal Presidente del Consiglio, sarà condotta, come da tradizione, dal Caporedattore della Gazzetta del Mezzogiorno, Vincenzo Sparviero.

Per ottemperare alle norme Covid l’ingresso sarà consentito a pochissime decine di persone munite di Super Green Pass e mascherina FFP2, la prenotazione gratuita, fino ad esaurimento di posti, si potrà effettuare presso la Cartoleria del Corso sita in Oria (BR) in corso Umberto I.