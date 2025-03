Che meravigliosa iniziativa! La giornata del 19 marzo, dedicata alla festa del papà, è stata davvero speciale per i bambini e i loro “eroi” del nido S.Angelo ” della Cooperativa Sociale Gialla, supervisionato dalla Dr.ssa Adriana Orlando.

Per l’occasione staff, educatrici e bambini sono stati ospiti della Asd Eurosport Academy di Brindisi.

Festa del papà, la giornata speciale del nido S.Angelo tra giochi e complicità



Attimi di gioco, impegno, vivacità, amicizie nella vita del nido e tante foto da conservare nell’album dei ricordi, hanno animato la mattinata tra un percorso, un saltello ed un calcio ad un palla.

Un modo per rafforzare ancor di più il legame di complicità tra padre e figlio.

I papà, protagonisti di questo giorno importante, hanno indossato una t-shirt resa unica dalla fantasia e creatività dei propri pargoli. Una t-shirt dipinta dalle laboriose manine grazie al supporto delle educatrici. Un piccolo omaggio alla figura paterna, colonna portante della vita di ogni figlio.

In chiusura la foto di rito per augurare ancora una volta “Buona festa del papà”!

Un ringraziamento particolare a Angela e Gilberto Nicoli ,Marco Guida , Aventaggiato Mario e Vito Laritonda per l’ospitalità.