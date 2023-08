Martedì 29 Agosto, in occasione dei Festeggiamenti di San Teodoro d’Amasea e San Lorenzo da Brindisi, l’Associazione RUAHart Artistic Worship organizza presso la Scalinata Virgilio l’incontro mensile con l’ADORAZIONE EUCARISTICA.

Una nuova location, suggestiva e differente é stata scelta per USCIRE dalle nostre abitudini e SEGUIRE NUOVE STRADE, per “Andare in tutto il mondo e predicare il Vangelo ad ogni Creatura”

L’accesso alla Scalinata é libero e sará anche prevista la diretta sulla pagina Facebook del gruppo “RUAHart Artistic Worship”.

Appuntamento alle ore 21.00 alla Scalinata Virgilio, vi aspettiamo per una serata di preghiera, musica e riflessione!

RUAHart Artistic Worship è un gruppo creato per proporre un cammino di adorazioni eucaristiche ed eventi,il tutto animato in modo diverso, con l’obiettivo di evangelizzare e far scoprire o riscoprire la fede: non solo musica , ma anche recitazione, lettura ed altre forme d’arte