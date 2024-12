Mesagne si prepara a chiudere in grande stile il festival “Artisti di Strada nei Castelli”, un progetto che unisce arte, cultura e valorizzazione dei castelli della provincia di Brindisi. L’evento conclusivo, in programma nel cuore del borgo antico, offre un’opportunità imperdibile per vivere una giornata immersi nella bellezza del territorio e nelle tradizioni della regione. Un programma ricco e variegato in tre momenti:

L’itinerario cicloturistico: “Per Appiam ad Lippium”, con un’escursione dedicata agli appassionati di cicloturismo e storia lungo il suggestivo Limitone dei Greci.

Raduno: ore 8:45, Via Castello; percorso 35 km (asfalto e sterrato); durata: circa 4 ore

Capogita: Anna Rita (info: 330 985255 | annarita@ciclovagando.com)

Iscrizioni: entro il 6 dicembre tramite modulo dedicato.

Visite guidate al Castello e al Museo di Mesagne con un’immersione nella storia e nell’architettura locale, con tour organizzati per tutta la giornata. Orari: 9:00, 10:30, 12:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00; prenotazioni: 0831 732285.

E gli spettacoli di strada, performance itineranti, suggestive e interattive:

– Parata trampolieri luminosi: 19:00-21:00

– Giocoleria: piazza 4 Novembre, ore 19:00 e 20:30

– Teatro Burattini: via Castello, ore 19:30, 20:30, 21:30

– Mimo Show: via Castello, ore 20:00 e 21:00

– Polecube: piazza Orsini, ore 20:00 e 21:00

– Fire Show: piazza Orsini, ore 19:30, 20:30, 21:30.

L’iniziativa, prodotta da “Lab Communications”, è parte di un ampio programma di valorizzazione turistica sostenuto dalla Regione Puglia, da Pugliapromozione, POC Puglia 2014-2020 e dal Comune di Mesagne. L’obiettivo è promuovere il territorio come meta attrattiva durante tutto l’anno, attraverso eventi che uniscono arte e cultura. Mesagne e il suo affascinante borgo antico si confermano protagonisti di una giornata indimenticabile, tra spettacoli, storia e tradizioni.