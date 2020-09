I Carabinieri della Stazione di Francavilla Fontana, al termine degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà, una 60enne di Oria, per simulazione di reato. La donna ha denunciato falsamente di aver smarrito le targhe anteriori e posteriori e la carta di circolazione della sua autovettura, alienata abusivamente, al fine di evitare il pagamento della tassa di possesso. Dopo aver formalizzato la denuncia, in seguito alle richieste degli operanti di recarsi sul luogo dello smarrimento delle targhe, la donna ha confessato di aver escogitato la falsa denuncia per non pagare i bolli.