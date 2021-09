In San Michele Salentino, i Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione all’Ordinanza di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal Tribunale – ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari di Brindisi, nei confronti di un 52enne del luogo, poiché responsabile di maltrattamenti in famiglia perduranti da circa 20 anni.