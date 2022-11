Il Prefetto di Brindisi, con provvedimento adottato in data odierna, ai sensi dell’art.2 del T.U.L.P.S., ha disposto la misura del divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Foggia in relazione alla partita di calcio “ Virtus Francavilla Fontana-Audace Cerignola” in programma domenica 6 novembre presso lo stadio di Francavilla Fontana.

Nella circostanza verranno, altresì, predisposti a cura del Questore specifici servizi di prevenzione generale e di controllo del territorio.