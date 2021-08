Una nota del consigliere Maurizio Bruno (PD) presidente della Protezione civile

E’ l’avvocato Francesco Birtolo il nuovo commissario straordinario che prenderà in mano le redini della Fondazione Giovanni Battista Imperiali di Francavilla Fontana.

La nomina di Birtolo è arrivata questa mattina con il decreto firmato dal presidente della Giunta regionale Michele Emiliano. E a lui faccio i miei migliori auguri di buon lavoro.

Così come il più sentito ringraziamento va al professore Cosimo D’Amone, che lascia la guida dopo 30 anni di straordinario servizio, portato avanti con totale dedizione, come attestato dallo stesso presidente Emiliano.

Con la nomina dell’avvocato Francesco Birtolo, professionista stimato e di grande sensibilità, può iniziare il rilancio di una Fondazione essenziale per la nostra comunità e soprattutto per i suoi figli più giovani e fragili.

La chiave di volta sarà senza dubbio un lavoro sinergico e quotidiano con l’Ambito territoriale sociale Br 3 che già negli scorsi mesi aveva formalizzato una proposta di collaborazione.

E proprio su questo fronte sono certo si rivelerà prioritario il progetto di trasferire proprio in quella struttura i principali uffici e progettualità dell’Ambito stesso, permettendo così anche alla fondazione di poter ripartire con il supporto di mani esperte e del settore pubblico.

Stella polare sono sempre stati e sempre saranno i piccoli ospiti della Fondazione. E per migliorare il più possibile questa missione, resta totale la mia disponibilità a fare quanto nelle mie possibilità per raggiungere questo obiettivo. /com

