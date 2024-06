Appuntamento per la Giornata mondiale della Sicurezza alimentare, celebrata il 7 giugno: all’ingresso dell’ex ospedale Di Summa a Brindisi, dalle 9.00 alle 13.00, sarà allestito un info point a cura dell’Unità operativa Sicurezza alimentare del Dipartimento di Prevenzione per fornire ai cittadini informazioni sulle malattie trasmesse da alimenti e sulla possibilità di effettuare segnalazioni.

La Giornata mondiale è promossa da OMS e FAO con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza dei problemi di sicurezza alimentare e far comprendere l’importanza della prevenzione a tutela della salute della popolazione.

Nell’info point sarà presente il veterinario Vito Magli, responsabile ad interim dell’Unità operativa Sicurezza alimentare, con Federica Rausa, veterinario della stessa unità operativa, e Giada Guarini, tecnico della prevenzione. Oltre a far sapere ai cittadini quali sono le malattie trasmesse da alimenti, sarà illustrato il funzionamento dello Sportello online per le segnalazioni di sicurezza alimentare, attivo nella Asl Brindisi dal 2022, che il cittadino o gli operatori di settore possono utilizzare per comunicare anomalie e inconvenienti igienico-sanitari dei prodotti alimentari al Dipartimento di Prevenzione.

Questa modalità consente ai servizi aziendali preposti di intervenire rapidamente attraverso verifiche, azioni correttive o preventive a tutela dei consumatori. Nonostante i dovuti controlli ufficiali, infatti, il cibo può essere soggetto a contaminazioni o alterazioni successive da parte di batteri e agenti chimico-fisici. Questo può avvenire nelle fasi di stoccaggio, trasporto, produzione, preparazione e conservazione domestica.

