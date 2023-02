Proseguono senza sosta dalla giornata di ieri, da quando è stata formalizzata la denuncia di scomparsa, le attività di ricerca del giovane allontanatosi dall’Ospedale Perrino di Brindisi nella tarda serata del 7 febbraio.

Le ricerche vengono effettuate con il coinvolgimento delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, della Sezione Polizia Stradale, della Polizia Municipale, del Coordinamento provinciale dei Volontari di Protezione Civile e della Croce Rossa.

In particolare, sono state impiegate unità cinofile dei Vigili del Fuoco di Bari e un elicottero del Corpo ha sorvolato la zona interessata dalle ricerche. È stato impiegato, altresì, il nucleo operativo DEDALO, dotato di sistema che, agendo via terra, permette di individuare un cellulare anche in assenza della normale copertura telefonica.

Le ricerche proseguiranno nel corso della notte.