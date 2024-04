Dopo la prima fase dei gironi e le semifinali disputate nel corso di queste settimane, giovedì 4 aprile sarà la giornata conclusiva della prima edizione della Happy Casa Brindisi School Cup 2024.

Il torneo di basket destinato a studenti e studentesse delle scuole superiori, si è sviluppato e arricchito attraverso diverse attività, con l’intento di coinvolgere i ragazzi e le ragazze rendendoli al contempo destinatari e attori protagonisti del torneo.

Tutte le otto scuole del territorio che hanno preso parte alla prima edizione, saranno presenti nella mattinata di giovedì 4 aprile per la giornata conclusiva che si svilupperà nei seguenti modi e tempi.

IL PROGRAMMA:

• Finale terzo/quarto posto del torneo 5 vs 5 al PalaPentassuglia a partire dalle ore 09:00;

• Torneo EBasket tra i rappresentanti degli Istituti presso la sala stampa del PalaPentassuglia a partire dalle ore 09:00;

• Esibizione Dance Crew dei gruppi di studenti ballerini/e durante pause e intervalli delle partite;

• Finale primo/secondo posto del torneo 5 vs 5 al PalaPentassuglia a partire dalle ore 11:00;

• Premiazioni finali al termine della gara (torneo 5vs5 – MVP torneo 5vs5 – torneo EBasket – basketball jerseys design – Dance Crew).

La manifestazione sarà a porte aperte per studenti, genitori, stampa e cittadinanza intera.

Evento organizzato con il patrocinio della Provincia di Brindisi, Comune di Brindisi, CONI Puglia, FIP Puglia, Sport e Salute Puglia e il sostegno dell’Associazione Brindisi Vola a Canestro, STP Brindisi, CRI Brindisi, AVIS Brindisi, Giemme Sport e la scuola pilota del progetto I.T.T. “G. Giorgi” di Brindisi.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi