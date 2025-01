Per circa due ore, sulla linea ferroviaria Bari-Lecce, la circolazione è stata rallentata nei pressi di Brindisi a causa di un inconveniente tecnico a un passaggio a livello. I disagi hanno comportato rallentamenti fino a 15 minuti per diversi treni in transito.

Il problema è stato rilevato intorno alle ore 06:00, ma grazie all’intervento dei tecnici di RFI, è stato risolto alle 08:20, con la garanzia del ripristino della piena funzionalità della linea.

Gli effetti sulla mobilità ferroviaria hanno riguardato 4 treni Alta Velocità, 1 Intercity e 4 treni Regionali, con ritardi fino a 20 minuti.