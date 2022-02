Anche quest’ anno l’Istituto Comprensivo Casale Brindisi ha organizzato un nuovo evento per celebrare la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo in collaborazione con I.P.S.S.S. ‘Francesca Laura Morvillo Falcone’ (Sportello per l’autismo) e l’ I.P.E.O.A. S. PERTINI (Scuola Polo per Inclusione) .

L’iniziativa si svolgerà in ben due giornate

– 31 marzo 2022 Tavola rotonda presso Palazzo Granafei Nervegna ore 16.30 in cui interverranno le istituzioni , gli enti , le associazioni insieme alle scuole di tutto il territorio di Brindsi ;

– 1 aprile 2022 ore 10.00 lungomare Regina Margherita consegna da parte dei rappresentanti dei istituti di Brindisi e provincia degli aquiloni che saranno levati in aria dalle imbarcazioni guidate dall’associazione Gv3 .

In occasione dell’evento del 2 aprile 2022, Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo chiediamo a tutti i partecipanti di pubblicare sui propri profili social ogni foto, disegno di colore blu per manifestare un segno di consapevolezza nei confronti di una sindrome cresciuta di 10 volte negli ultimi 40 anni inserendo l’hashtag #unmondodiaquiloni.

Durante la presentazione dell’iniziativa che avverrà venerdi 4 marzo alle ore 10.00 in diretta streaming dalla sede centrale del ns istituto Comprensivo Casale inviteremo tutti le scuole di ogni ordine e grado di realizzare degli aquiloni blu (1 per istituto ) che possano essere utilizzati nell’evento pubblico che si svolgerà venerdi 1 aprile sul lungomare Regina Margherita, durante il quale verranno fatti volare gli aquiloni dalle imbarcazioni guidate dalla capofila Byron dell’associazione GV3 Vela solidale e altre associazioni che parteciperanno alla manifestazione. L’ aquilone, simbolo di libertà e del rapporto con una persona autistica rappresenta valori e idee che devono trasmettere all’utenza esterna solo alcune delle caratteristiche di questo disturbo che portano a distinguerlo da tanti altri . Questa iniziativa deve far capire che le famiglie dei bambini affetti da Diagnosi dello spettro autistico non possono: aspettare che si agisca e reagisca da soli, ma necessita di grande attenzione ed equilibrio, importante è cercare di costruire un rapporto, inizialmente molto delicato, ma che poi “ci prende la mano” e cercheremo di percorrere insieme lo stesso percorso

empaticamente in sinergia. All’iniziativa sono invitati a partecipare non solo gli studenti ma anche l’intera cittadinanza, i negozianti che vogliono sostenerla colorando di blu i propri balconi e le proprie vetrine con aquiloni, farfalle, mani di colore blu, che diano un segnale e possano sostenere positivamente quest’attività inclusiva. Gli aquiloni coloreranno anche i plessi scolastici di tutto il territorio brindisino, mentre tutta la cittadinanza potrà contribuire all’iniziativa di sensibilizzazione appendendo a balconi e finestre di casa foto di disegni, mani colorate, magliette e oggetti fatti in casa, rigorosamente di colore blu. A scelta gli istituti possono realizzare un elaborato speciale e creativo: la sagoma delle proprie mani aperte come se fossero ali e scrivere un messaggio grazie agli hashtag #unmondodiaquiloni

Il nostro istituto ritiene necessario instaurare una collaborazione lavorando in rete sul territorio provinciale non solo con gli altri istituti , ma anche con il Comune, la Provincia, e i Presidenti degli ambiti territoriali sociali della provincia ,gli sportelli , le cooperative e associazioni , l’ASL, le parti sociali e il terzo settore per cercare di fare il punto sulla situazione e continuare a riflettere su ciò che il Covid-19 ha rappresentato per la comunità tutta, sui rischi causati dal forte impatto sociale per chi, portatore di disabilità, necessita di attenzioni specifiche e coordinate. L’impegno della nostra scuola Ic Casale Brindisi si manifesta, oltre che nel quotidiano mantenimento dei servizi di istruzione a sostegno e supporto alle famiglie di persone con autismo creando un atmosfera di massima inclusività all”interno delle proprie classi e fra i propri studenti, che collaborano fra loro per vivere in armonia , imparando a socializzare e ad eliminare le diversità . Il supporto e collaborazione è base essenziale per un pacifico stile di vita già tra i primi anni di scuola e tra i banchi si potranno scoprire degli amici speciali che non dimenticheremo mai e che ci accompagneranno nel nostro percorso di crescita .

“Non giudicare sbagliato ciò che non conosci, prendi l’occasione per comprendere “.(P.Picasso)