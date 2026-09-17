Mercoledì 23 settembre, negli spazi della Casa di Quartiere “Santa Spazio Culturale” e della Biblioteca del Vicolo, all’interno dell’Ex Convento di Santa Chiara, si terrà “Il Canto antico della nostra terra”, una serata dedicata alla memoria, alla poesia e al vernacolo brindisino.

L’iniziativa vedrà la partecipazione del CTG L’Ogivale Brindisi APS, con il gruppo di ricerca popolare Canto Antico della Nostra Terra, e nasce con l’obiettivo di riscoprire usi, consuetudini, parole e racconti che hanno contribuito a costruire l’identità culturale della città.

Al centro della serata ci sarà l’omaggio a Ennio Masiello e Teresa Guadalupi, due figure profondamente legate alla tradizione popolare brindisina.

Masiello, avvocato, già Sindaco di Brindisi e Senatore della Repubblica, ha dedicato parte della propria attività alla valorizzazione della cultura popolare locale, attraverso poesie e canzoni entrate nella memoria collettiva. Tra queste “Cati piru ca ti mangiu” e il celebre canto “Brindisi Brindisi”.

Accanto a lui, per anni, c’è stata Teresa Guadalupi, voce storica del vernacolo brindisino e sua dicitrice ufficiale. La sua interpretazione ha dato voce e anima ai versi di Masiello, contribuendo a tramandarne la forza espressiva. Un patrimonio oggi raccolto e custodito anche nel volume Lu cardillu cicatu.

La serata vuole quindi riportare al centro della scena una parte della storia culturale della città, attraverso parole, versi, canti e testimonianze capaci di evocare un Brindisi legato alle sue tradizioni e alla sua memoria popolare.

La direzione artistica dell’iniziativa è affidata a Yeahjasi Brindisi APS, ente gestore dell’Ex Convento di Santa Chiara, della Casa di Quartiere “Santa Spazio Culturale” e della Biblioteca del Vicolo. Il progetto visivo, la grafica e la comunicazione sono curati da Francesco Mauro.

L’appuntamento è aperto alla cittadinanza. L’ingresso prevede un contributo-donazione a partire da 3 euro, interamente destinato al sostegno delle attività culturali dello spazio.

Il Canto antico della nostra terra

📅 Mercoledì 23 settembre 2026

📍 Casa di Quartiere “Santa Spazio Culturale” e Biblioteca del Vicolo – Ex Convento di Santa Chiara, Brindisi

🎟️ Contributo-donazione a partire da 3 euro

📱 Info e prenotazioni: WhatsApp 0831 1561076