Un incontro per fare il punto sulle segnalazioni relative a presunti fenomeni di inquinamento che, secondo alcuni proprietari di terreni, si sarebbero verificati nel corso degli anni nell’area adiacente allo zuccherificio SRB, nella zona industriale di Brindisi.

Questa mattina il sindacato Cobas, insieme ad alcuni proprietari dei terreni interessati, ha incontrato il sindaco di Brindisi Pino Marchionna, la direttrice dell’Arpa Brindisi Anna Maria D’Agnano e il presidente della Commissione Ambiente del Comune, Roberto Quarta.

Nel corso dell’incontro il Cobas ha illustrato la documentazione e le denunce presentate negli anni, sostenendo che gli elementi raccolti dimostrerebbero la presenza di fenomeni di inquinamento. Sulle eventuali conseguenze e sulle responsabilità, il sindacato ha sottolineato che spetta alla magistratura effettuare gli accertamenti e assumere le relative determinazioni.

Il Cobas ha quindi chiesto alle istituzioni un sostegno nell’affrontare una vicenda che, secondo quanto riferito dai rappresentanti dei proprietari, si è rivelata particolarmente difficile da portare avanti sul piano della tutela dei cittadini.

Durante la riunione, la direttrice dell’Arpa Anna Maria D’Agnano ha illustrato la documentazione relativa agli interventi effettuati dall’agenzia. In particolare, l’Arpa sarebbe intervenuta a supporto delle denunce presentate dai Carabinieri Forestali nel febbraio 2021 e dai Vigili del Fuoco nel marzo 2023 alla Procura della Repubblica, a seguito di una richiesta avanzata dagli stessi proprietari dei terreni.

Alla luce di quanto emerso, il sindaco Pino Marchionna ha assunto l’impegno a percorrere le vie istituzionali per prendere in considerazione le denunce presentate nel corso degli anni, compresa l’ultima segnalazione risalente al marzo 2026, presentata dal proprietario di uno dei terreni.

Il presidente della Commissione Ambiente, Roberto Quarta, riferirà invece ai componenti della commissione i contenuti e gli elementi emersi durante l’incontro.

Particolarmente critici gli interventi dei proprietari dei terreni, che hanno evidenziato le difficoltà incontrate nel tentativo di ottenere risposte e tutela per i danni che ritengono di aver subito, compresi quelli di natura morale.

Al termine della riunione è stato concordato di tornare a incontrarsi tra circa un mese, per verificare lo stato di avanzamento degli impegni assunti dalle istituzioni e fare il punto sulle iniziative intraprese.