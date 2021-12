Il concerto di Amerigo Verardi & Banana Speed, inserito nella rassegna del Natale del Comune di Brindisi, è stato riprogrammato per lunedì 27 dicembre, sempre nel Nuovo Teatro Verdi con inizio confermato alle ore 21.30, per sopraggiunta indisponibilità del service tecnico. Il titolo di accesso, acquistato in biglietteria o sul portale Vivaticket, resta valido per la nuova data. Ingresso consentito solo con Green Pass Rafforzato e mascherina Ffp2, così come stabilito dal Decreto Legge Festività approvato ieri dal Consiglio dei Ministri. Biglietti disponibili sulla pagina di Vivaticket https://bit.ly/3EtA9HU e in botteghino nella giornata di lunedì, con apertura dalle 11 alle 13 e dalle 20 fino all’inizio del concerto.

Il quartetto propone una scelta di brani tratti dal vasto repertorio di Verardi, compreso l’ultimo acclamato album «Un sogno di Maila», valso all’artista brindisino l’ambito riconoscimento del Premio Pimi quale migliore artista indipendente dell’anno. Un’ora e mezza di musica sulle tracce di un indie-rock elettrico e viscerale, accompagnato dai testi graffianti e allo stesso tempo surreali che segnano da sempre la vena compositiva del cantautore e musicista brindisino.

Ufficio Stampa & Comunicazione

Fondazione Nuovo Teatro Verdi – Brindisi