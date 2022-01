Oggi, domenica 9 gennaio 2022, si è registrato in Provincia di Brindisi il nuovo record dei contagi da Covid-19.

In Puglia, su 61.193 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus sono stati registrati 4.904 casi positivi: 1.310 in provincia di Bari, 949 in provincia di Brindisi, 445 nella provincia BAT, 501 in provincia di Foggia, 1.197 in provincia di Lecce, 431 in provincia di Taranto, 60 casi di residenti fuori regione, 11 casi di provincia di residenza non nota. 1 persone è deceduta.

62.330 sono i casi attualmente positivi. 428 le persone ricoverate, 40 delle quali in terapia intensiva.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 6.302.293 test

284.031 sono i pazienti guariti su 353.383 casi accertati.

7.022 le persone decedute.

Questi i casi totali suddivisi per provincia dall’inizio della pandemia:

Provincia di Bari: 125.223

Provincia di Bat: 35.291

Provincia di Brindisi: 31.184

Provincia di Foggia: 59.585

Provincia di Lecce: 48.846

Provincia di Taranto: 50.147

Residenti fuori regione: 2.361

Provincia in definizione: 746

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico odierno della Regione Puglia è disponibile al link https://regione.puglia.it/web/speciale-coronavirus/-/bollettino-epidemiologico-del-9-gennaio-2022