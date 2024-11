Ancora una volta il finale di gara non sorride alla Valtur Brindisi, sconfitta sul parquet di Cento dopo una partita in volata e scivolata dalle mani negli ultimi minuti vissuti punto a punto. Ottava giornata e settima sconfitta per la squadra brindisina che non riesce a scrollarsi di dosso una prima parte di stagione decisamente sottotono.

Calzavara, Allen, De Vico, Radonjic e Del Cadia è lo starting five proposto da coach Piero Bucchi. Allen mostra subito le proprie intenzioni segnando sette punti consecutivi in avvio di match (7-12 al 7’). Il duo Laquintana-Ndzie prende piede nella seconda parte del primo quarto consentendo alla Valtur di chiudere avanti il primo periodo sul punteggio 15-19. Almeida si sblocca al tiro con due triple consecutive per il +8 ma la squadra di casa reagisce dopo il timeout e piazza un super break di 10-0 che consente alla Sella di mettere la freccia del sorpasso sul 32-29 al 18’. L’inerzia passa nelle mani dei romagnoli, avanti all’intervallo di cinque lunghezze (38-33) in virtù di un parziale da 23-14. Cento vola sul massimo vantaggio di +8 al rientro, sfruttando nuovamente la buona mira dalla lunga distanza. Brindisi alza l’intensità e la difesa a tutto campo, Almeida e Calzavara si prendono la squadra sulle spalle nel momento clou propiziando la rimonta per il 50-55 a fine terzo quarto. De Vico viene gravato di un fallo tecnico al 33’, costringendo la Valtur a dover fare i conti con il bonus falli di squadra raggiunti in grande anticipo. Il finale punto a punto viene elettrizzato dalla tripla del +3 a un minuto dalla fine da nove metri di Davis, decisivo nel finale di gara. Laquintana realizza il canestro del -1 a 15” dalla fine ma sbaglia l’appoggio a canestro per l’eventuale parità a due secondi dal termine. Ad esultare è la Sella Cento vincente con il punteggio di 70-66.

Prossimo turno di campionato, mercoledì 6 novembre ore 20:30 in trasferta sul campo della Juvi Cremona.

IL TABELLINO

SELLA CENTO-VALTUR BRINDISI: 70-66 (15-19, 38-33, 50-55, 70-66)

SELLA CENTO: Tamani ne, Ramponi ne, Tanfoglio 6 (2/4, 2 r.), Henderson Jr. 8 (1/5, 1/5, 10 r.), Berdini 8 (0/1, 1/3, 5 r.), Moretti ne, Sperduto 13 (0/2, 3/5, 1 r.), Davis IV 12 (2/5, 2/8, 7 r.), Benvenuti 10 (4/8, 6 r.), Nobile 8 (1/3, 2/5, 6 r.), Alessandrini 5 (2/4, 0/2, 2 r.). Coach: Di Paolantonio.

VALTUR BRINDISI: Laquintana 8 (2/5, 1/3, 8 r.), Arletti 3 (1/1, 1 r.), Del Cadia 2 (1/1, 4 r.), Fantoma (0/2 da tre), De Vico 4 (0/3, 0/1, 4 r.), Radonjic (0/2 da tre), Calzavara 12 (3/7, 1/4, 2 r.), Allen 13 (2/8, 3/9, 2 r.), Ndzie 6 (3/5, 8 r.) Ameida 18 (2/3, 4/7, 4 r.), Jahier ne. Coach: Bucchi.



ARBITRI: Pazzaglia – Bartolini – Cattani.

NOTE – Tiri liberi: Cento 17/24, Brindisi 11/16. Perc. tiro: Cento 21/60 (11/32 da tre, ro 13, rd 29), Brindisi 23/61 (9/28 da tre, ro 12, rd 25).

