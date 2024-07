La famiglia Pantaleo riconferma il proprio sostegno al grande progetto sportivo de Il Podio Volley Fasano che punta dritto al salto di categoria. Un progetto fortemente caldeggiato dal main sponsor fasanese che senza mezzi termini spera in un grande campionato che possa regalare a Fasano la tanto sognata serie A2 di pallavolo femminile. “Quella appena trascorsa è stata una stagione intensa- afferma Nicola Pantaleo – che ci ha visti accanto alla squadra con passione e grande impegno. In questa stagione che sta per cominciare questo nostro impegno lo faremo valere ancor di più perché lo sport è fonte di benessere. Benessere che resta la prerogativa fondamentale per la Pantaleo mirata a curare in maniera intensa la valorizzazione dello sport giovanile locale”.

Un impegno profondo quello dell’azienda fasanese partito con un progetto chiaro preso in pancia dalla famiglia Pantaleo e teso a lanciare la pallavolo fasanese nell’olimpo dello sport nazionale. “Il nostro progetto è quello di portare questa società sportiva in serie A2 – afferma Italo Pantaleo, già titolare dell’azienda Studio GMC Fasano – perché c’è un team organizzativo che funziona benissimo coadiuvato dal nostro impegno. Una responsabilità che ci porta a ricercare anche altre risorse economiche del territorio e non solo per il conseguimento del nostro obbiettivo. La Pantaleo ha dato valore e visibilità al Podio Volley rendendo ancor più riconoscile questa società in tutta la penisola grazie all’ampio respiro nazionale ed internazionale della nostra azienda”. La stagione è ormai alle porte e le carte sono già in tavola pronte ad essere giocate nel miglior modo possibile, grazie anche a Italo, Nicola e Donato Pantaleo capisaldi della storica azienda fasanese pronta a concorrere per l’obbiettivo finale chiamato serie A2.

Giada Valeria Amatori