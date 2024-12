Sarà presentato mercoledi 11 dicembre alle ore 18.00 presso MediaPorto Biblioteca di Brindisi, “Radio e TV nella Terra Brindisina – Le Storie e i Ricordi” del professore, giornalista e scrittore Mimmo Tardio.

Il nuovo volume comprende i racconti pubblicati nel 2024 sul “Nuovo Quotidiano di Puglia” e rappresentano un nuovo contributo dedicato alla storia della radio e televisione nel nostro territorio.

La narrazione e i ricordi scorrono nei capitoli facendo rivivere le fasi e i momenti più importanti di due media in continua evoluzione.

Un recupero culturale molto ampio di pregevole fattura e interesse.

Le storie, gli strumenti e le idee si intrecciano in un contesto storico insieme alle diverse testimonianze e ai contributi.

Foto d’epoca e gesti sono rapportati in una dimensione nazionale in tempi di grande trasformazione a livello artistico, sociale e culturale e come linguaggio comunicativo.

Mimmo Tardio ha sempre amato la radio.

Dal 2013 non ha fatto mai mancare, con l’UNESCO, il proprio contributo al World Radio Day con iniziative nelle scuole, all’interno delle radio e sulla carta stampata.

Un impegno e una passione portate avanti con successo e in modo costante anche sul suo prezioso “Scrigno” settimanale sulle pagine del Nuovo Quotidiano di Puglia.

I racconti di Tardio, dedicati alla radio e alla televisione, allungano e amplificano il percorso dei nostri ricordi fino all’infinito, grazie a tutto quello che abbiamo amato e seguito attraverso gli spettacoli, la musica e l’informazione.

Nel nuovo libro di Tardio c’è il desiderio di consegnare queste storie come protagonisti e come fruitori verso l’eternità.

Il libro “Radio e TV nella Terra Brindisina” è una lettura illuminante e altamente istruttiva.

Auguro a Mimmo Tardio e a noi stessi, che gli innumerevoli racconti ed i suoi lunghi viaggi verso la conoscenza, raccolti nel suo pregevole “Scrigno”, possano avere altre opportunità di essere conosciuti attraverso nuove pubblicazioni editoriali.

Mimmo Tardio è da sempre ispirato da un grande senso di libertà di espressione artistica creativa e di memorie. Se lasciate in eredità, possono essere preziose testimonianze del nostro tempo.

MARCO GRECO