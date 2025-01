Incetta di medaglie durante la competizione che si è svolta domenica 12 Gennaio al PalaFiom di Taranto: una medaglia d’oro, tre d’argento e quattro di bronzo e due quinti posti.

La Metropolitan Karate Brindisi fa incetta di medaglie al Gran Premio Giovanissimi di Kumite, che si è svolto domenica 12 Gennaio al PalaFiom di Taranto. Quasi 300 giovanissimi atleti dai 12 ai 14 anni del karate pugliese si sono confrontati e affrontati, distinti per età e categorie di peso, sul tatami per una gara di Kumite. Grazie alle nuove modifiche apportate al regolamento nel Gran Premio Giovanissimi sono state inserite oltre le gara di Kata anche le gare di Kumite (combattimento controllato).

Per l’associazione dei Tecnici Federali Francesco Zonno, Danilo Spagnolo e Samuel Stea, su ben 10 atleti partecipanti, 8 hanno raccolto medaglie, di cui una del metallo più pregiato. La medaglia d’oro è finita al collo di D’Errico Diego nella -55kg U14; l’argento se lo sono aggiudicati i fratelli Thomas e Nicoló Simmini nella rispettive categorie U12 -42kg e -55kg U14 e Losavio Lorenzo nella -45kg U14, mentre il bronzo lo ha conquistato Quarta Asia nella -42kg U14, D’Apolito Virginia nella +52kg U14, Fiorella Marco nella -42kg U12 e Ruggia Mauro nella -47kg U12. Ottimi ma stretti quinti posti di Spinelli Teo nella -50kg U14 e di Tonietti Andrea nella sua prima esperienza di gara nella -37kg U12, questi ultimi nonostante l’ottima prestazione sul tatami non sono riusciti a piazzarsi sul podio.

Risultati che testimoniano l’ottimo lavoro svolto dai Maestri dalla Metropolitan Karate Brindisi che è anche indirizzato a far crescere gli atleti attraverso la partecipazione a tornei regionali e nazionali Federali FIJLKAM dove potersi confrontare con ragazzi e ragazze provenienti da altre realtà. Nel karate il numero dei praticanti tra maschi e femmine è equamente distribuito e questo ne fa uno degli sport più inclusivi praticati a livello mondiale.

La societá Metropolitan Karate Brindisi forgia i propri ragazzi a Brindisi in via Bozzano 5 nella struttura New Phisiodinamic, ringrazia lo sponsor Enel/Csi e ricorda che sono aperte le iscrizioni per il nuovo anno sportivo per bambini, ragazzi, adulti.