Sulla strada statale 7 “Via Appia” è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Basilicata a Oria in provincia di Taranto, a causa di un incidente avvenuto al km 688,000.

Il sinistro ha coinvolto cinque autovetture e due mezzi pesanti e due persone sono rimaste ferite.

Il traffico veicolare viene deviato, con indicazioni sul posto, sulla viabilità di servizio dal km 692,000 al km 688,000.

Il personale di Anas e le Forze dell’Ordine sono sul posto per le operazioni di pulizia del piano viabile al fine di ripristinare la normale circolazione appena possibile.



