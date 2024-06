Un morto e cinque feriti è il tragico bilancio di un grave incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 27 giugno, sulla strada Provinciale 69 che collega Mesagne e Torre Santa Susanna, in provincia di Brindisi.

L’incidente è avvenuto intorno alle 19 ed ha coinvolto tre veicoli: una Renault Scenic, una Fiat 500 e una Bmw.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità, ma sembra che lo scontro frontale sia avvenuto durante una manovra di sorpasso.

La vittima è Luisa Calò, una donna di 66 anni residente a Erchie, in provincia di Brindisi, che al momento dell’impatto si trovava sul sedile posteriore della Renault Scenic. La stessa vettura trasportava anche una bambina di 7 anni, che è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi.

Tra i feriti gravi vi è anche la conducente della Scenic, che è rimasta intrappolata nelle lamiere dell’auto e ha richiesto un intervento complesso per essere liberata.

Sul posto sono rapidamente giunti i Vigili del Fuoco, i mezzi del 118 e le volanti della polizia.

Gli operatori hanno lavorato alacremente per estrarre i feriti dalle lamiere e stabilizzare le loro condizioni.

La polizia di Mesagne sta conducendo le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, che si è verificato nelle vicinanze del centro cinofilo Salento Dog, alle porte della città pugliese.

Gli agenti stanno effettuando i rilievi di rito per determinare le cause dello scontro e accertare eventuali responsabilità.