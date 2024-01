Disavventura per una ventina di commensali in un ristorante del fasanese al termine della cena dell’altra sera. Colpiti da violenti dolori addominali, nausea e conati di vomito, hanno dovuto fare riscorso alle cure sanitarie della guardia medica di Castellana Grotte.

Il medico di turno ha quindi segnalato l’accaduto alla Direzione Marittima di Bari, e questa alla Capitaneria di porto di Brindisi, ovvero che diverse persone si erano presentate con sintomi riconducibili a gastroenterite da intossicazione alimentare dopo una cena a base di pesce.

I militari dell’Ufficio Locale Marittimo di Savelletri si sono quindi recati, congiuntamente al personale del Servizio Veterinario dell’ASL di Brindisi “SIAV B”, presso il ristorante segnalato, al fine di svolgere accertamenti e capire se alla base di questi malori potessero esserci delle responsabilità a carico del ristoratore.

Dal controllo sono state effettivamente riscontrate delle deficienze in materia di igiene e strutturali, in quanto non erano stati rispettati i requisiti previsti all’allegato II^ del regolamento (CE) n. 852/2004. Nei confronti del titolare dell’attività è quindi scattata la sanzione amministrativa di 3.000 euro.