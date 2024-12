Anche questo fine settimana, presso l’Ex Convento delle Scuole Pie, in Via Giovanni Tarantini 35, in occasione dell’evento “Inverno Errante”, potrete trascorrere tre serate (venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 dicembre), passeggiando tra Gusto e Arte.

All’Interno del Chiostro ci saranno artigiani, presepisti, artisti, i mercati della terra, laboratori, oltre a tante serate musicali.

Tutte le sere troverete aziende partner di Slow Food Brindisi che vi delizieranno con i propri prodotti.

Sabato 14 dicembre dalle ore 18:00-20:00 Laboratorio del dolce tipico natalizio “IMPARIAMO A FARE LI ‘NCARTIDDATI E PURCIDDUZZI” a cura del Maître Chocolatier Luca Chiriacò – Slow Food Brindisi.

Seguirà degustazione gratuita.

Per prenotazioni inviare messaggio WhatsApp al 351 4590090.