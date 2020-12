“Fine anno è in arrivo e da Brindisi nessuna proposta sugli investimenti ritenuti utili, in relazione alle risorse Tap-Snam e altre fonti di finanziamento. A differenza di Lecce, che ha già consegnato le sue schede, da noi c’è l’abitudine a discutere senza fine sui contenitori e non concludere niente sui contenuti. Speriamo che in questi quindici giorni si possa muovere qualcosa”. Lo dichiara il presidente della Commissione regionale Bilancio e Programmazione, Fabiano Amati, con riferimento alle risorse Tap-Snam, Recovery fund e Cis oggetto di un recente incontro tra il sottosegretario Mario Turco e i presidenti delle provincie di Brindisi e Lecce.

“Dopo decine di sollecitazioni, purtroppo mai accolte, e dopo l’incontro risolutore con il sottosegretario Mario Turco – prosegue – ho sperato in un colpo di reni. E, invece, no. Mentre la Provincia di Lecce ha presentato schede progettuali per 281 milioni di euro, a Brindisi non c’è traccia di un’idea, un incontro, un confronto, un tavolo da disegno in attività o un file word aperto. Eppure siamo nelle condizioni di proporre decine di investimenti a elevato rendimento, a cominciare dal centro di ricerca sulla decarbonizzazione e decine d’interventi in ambito ospedaliero o assistenziale”.

“Ho l’impressione – sottolinea ancora Amati – che vi sia un’attitudine a discutere per mesi e anni sui contenitori, cioè sulle modalità per piazzare consulenze o cda, e una scarsa propensione a pensare ai contenuti, cioè la parte più difficile perché servono idee, lavoro e decisioni che possono scontentare. E quando qualcuno diagnostica questo vizio, scatta il metodo dialettico totalitario: si attaccano le persone, tralasciando il merito di ciò che quelle persone fanno presente. Sarei – conclude – ovviamente felice di essere smentito, ovviamente con i fatti e non con comunicazioni stampa a trazione polemica e, se magari servisse una mano a scrivere e confezionare gli atti utili sono sempre pronto, basta un fischio”.