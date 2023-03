Ancora un importante riconoscimento quello consegnato all’IISS Epifanio Ferdinando questa mattina, a Bari, presso l’aula consiliare del Palazzo del Consiglio Regionale della Puglia, dove si è tenuta la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso “Mi impegno per la legalità” per l’edizione 2022/2023.

Il bando, promosso dalla Commissione regionale di studio e d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia, è finalizzato alla promozione e diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile tra i giovani, per incentivare la partecipazione attiva nella lotta alla criminalità e alla corruzione.

Tra le autorità intervenute Loredana Capone, presidente del Consiglio regionale della Puglia, e Renato Perrini, presidente della Commissione regionale di studio e d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata.

All’evento hanno preso parte gli alunni Beatrice Facecchia e Giorgio Pezzolla in veste di rappresentanti della classe 3B del Liceo Scientifico Epifanio Ferdinando di Mesagne, risultata assegnataria del premio di €500 per la realizzazione del video dal titolo “Verso la legalità”.

“L’aver lasciato una traccia in un’iniziativa come questa volta a sensibilizzare i giovani (e non solo) verso un aspetto di primaria importanza come quello dell’impegno personale al contrasto di ogni fenomeno criminoso, è per noi motivo di grande orgoglio”, afferma Giorgio Pezzolla, rappresentante di classe della 3B. “Personalmente – continua Beatrice Facecchia – ritengo che per noi giovani prendere coscienza fin da ora, ovvero nel pieno della crescita personale e culturale, di quanto importante sia l’azione del singolo nel suo quotidiano per la tutela della legalità, è il primo ma necessario passo per rendere possibile la costruzione di un domani libero e giusto per tutti”.