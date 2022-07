La barese «Buena Vista» è la dominatrice dell’undicesima edizione della regata Brindisi-Valona. L’imbarcazione del Cus Bari, che aveva tagliato prima di tutti il traguardo di Valona, si è imposta anche nella classifica over all (tempo compensato) e nella classe ORC A-B. Nelle tre graduatorie, la barca di Luigi Pannarale ha preceduto la brindisina «Aria (Lega Navale Italiana) di Guido Bianco e Giovanni Cavallo; terza all’arrivo in tempo reale «Shamadi» della LNI Taranto. «Buena Vista» ha conquistato sia il Trofeo dell’Accoglienza che il Trofeo «Mirko Gallone». Ecco tutte le classifiche della regata.

CLASSE LIBERA

1) Divina 2 – LNI Brindisi

2) Mattone – Lni Brindisi

3) X-Bac – LNI Brindisi

CLASS ORC Gran Crociera

1) Talitha – LNI Brindisi

2) No Problem – LNI Brindisi

3) Ali Naturali – LNI Brindisi

CLASSE ORC C

1) Lea – Circolo della Vela Brindisi

2) Excellent – LNI Brindisi

3) Ariel – Lni Taranto

CLASSE ORC A – ORC B

1) Buena Vista – Cus Bari

2) Aria – Lni Brindisi

3) Shamadi – LNI Taranto

CLASSIFICA IN TEMPO REALE – TROFEO DELL’ACCOGLIENZA

1) Buena Vista – Cus Bari – Luigi Pannarale

CLASSIFICA OVER ALL – TROFEO «MIRKO GALLONE»

1) Buena Vista – Cus Bari – Luigi Pannarale