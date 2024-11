La Dinamo Brindisi si conferma al vertice del campionato, chiudendo il girone d’andata al primo posto in classifica con un bilancio di 9 vittorie su 11 gare disputate. Nell’ultima partita, i ragazzi di coach Cristofaro hanno superato il FAS Basket Corato con il netto punteggio di 94-67, grazie a una prestazione corale di altissimo livello e al talento straripante del macedone Nenad Jovanovic, autore di 30 punti e di una valutazione complessiva di 36, da vero MVP.

La partita inizia in maniera contratta per entrambe le squadre, con molti errori al tiro. È Corato a trovare il primo allungo sul 3-12, trascinata dai canestri di Petrovic e Nonkovic, che costringono coach Cristofaro a chiamare timeout. La Dinamo risponde prontamente con un parziale di 8-0, guidata da Stonkus che appoggia a canestro nel cuore dell’area, chiudendo il primo quarto 11-12. Nel secondo quarto, il quintetto formato da Datuowei, Greco, Beltadze, Di Ianni e Urbonas trova maggiore ritmo, ma Corato non arretra e, con un parziale di 7-0, rientra negli spogliatoi in vantaggio sul 29-32.

Il terzo quarto segna la svolta decisiva della partita. La Dinamo si sblocca finalmente da tre punti con Di Ianni e ritrova il pareggio sul 38-38, per poi mettere la freccia grazie a due triple consecutive di un infuocato Jovanovic, che porta il punteggio sul 44-42. Il play macedone domina il gioco, realizzando ben 20 punti nel solo terzo quarto, e tutta la squadra ne beneficia, migliorando le percentuali al tiro e portandosi sul 56-48, per poi chiudere il periodo in pieno controllo sul 65- 51 con un parziale devastante di 36-19.

Nell’ultimo quarto, Corato prova a rimanere aggrappata con un parzialino di 4-0, subito annullato dalla tripla di Stonkus. Da lì in avanti, la Dinamo dilaga: la tripla di Di Ianni vale il +20 sul 79-59, mentre il dominio sotto canestro e la fluidità negli schemi offensivi permettono alla squadra di amministrare il vantaggio e coinvolgere tutti i reparti. Negli ultimi minuti, spazio anche agli under De Luca e Delvecchio, che chiudono una serata perfetta con il definitivo 94-67. Questa vittoria, frutto di maturità, gioco di squadra e ordine in campo, chiude alla grande un girone d’andata strepitoso, che ha visto la Dinamo dimostrare forza, carattere e grande continuità. Ora, testa al girone di ritorno con l’obiettivo di continuare a crescere e difendere il primato.

Prossimo appuntamento sabato 30 novembre alle ore 18:00 al PalaZumbo per la prima gara del girone di ritorno contro il Mola New Basket.

Dinamo Basket Brindisi – Fas Basket Corato 94-67 (11-12, 29-32, 65-51, 94-67)

Dinamo Brindisi: Greco 2, De Luca 2, Jovanovic 30, Urbonas, Datuowei 4, Pulli 11, Stonkus, Calò, Di Ianni 10, Delvecchio, Beltadze 16 All – Cristofaro

Basket Corato: Giovinazzo 1, Zustovich 9, Cabodevilla 5, D’alfonso, Basile 3, Bagna 9, Bavaro,

Mariani 6, Petrovic 11, Nonkovic 16, Argentiero, Jelic 7 – All. Gattone Arbitri: Conforti Matteo di Matera – Galieri Davide di Termoli

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi

A.S.D. Dinamo Basket Brindisi

www.dinamobasketbrindisi.it