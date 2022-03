Una vasta platea di lavoratori precari degli Ambiti Territoriali della Provincia di Brindisi ha diritto ad essere stabilizzata in quanto ha raggiunto i 36 mesi di anzianità lavorativa previsti dalla Legge Madia.

Si tratta di assistenti sociali, amministrativi, educatori, sociologi, psicologi ecc. di comprovata esperienza professionale che ha svolto intensi percorsi di formazione per erogare il Welfare garantendo assistenza e benessere per il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini più fragili.

I fondi del PNRR sono un occasione da non perdere per rilanciare il Welfare proprio attraverso gli Ambiti Territoriali che avranno un ruolo centrale anche nel nuovo sistema di audit e rendicontazione.

E’ necessario, dunque, che il personale addetto ai servizi sociali della provincia di Brindisi, già formato e specializzato, ottenga la stabilità occupazionale avendo maturato i requisiti di Legge per garantire il miglioramento dei servizi ai cittadini più bisognosi.

Il diritto alla stabilizzazione va garantito anche a coloro che raggiungeranno a breve il requisito dei 36 mesi.

La FP CGIL di Brindisi sarà al fianco dei lavoratori nel percorso di stabilizzazione e ove dovessero registrarsi resistenze saranno attivate le proprie strutture legali a garanzia della tutela occupazionale dei lavoratori interessati.

FP CGIL BRINDISI