Take Care Your Doc e Lega Basket, in collaborazione con le Società, questa settimana e la prossima porteranno Il Pranzo della Domenica in molti ospedali delle città della serie A di basket.

Si partirà questa domenica da Venezia, Treviso, Brindisi, Cantù, Trieste e Bologna (la scelta è dovuta al fatto che queste squadre avranno nell’occasione un turno casalingo) grazie al prezioso supporto di ristoratori ed aziende del food locale e nazionale.

Di seguito la lista delle città con ospedale e ristorante coinvolti:

UMANA REYER VENEZIA: OSPEDALE DELL’ANGELO DI MESTRE/TRATTORIA DA OLINDO MESTRE

DE LONGHI TREVISO BASKET: OSPEDALE CA’ FONCELLO TREVISO/OSTERIA TOCAI TREVISO RDH RETAIL

HAPPY CASA BRINDISI: OSPEDALE PERRINO BRINDISI/LOCANDA TI LI SPILUSI BRINDISI

ACQUA SAN BERNARDO CANTU’: OSP. SANT’ANTONIO ABATE CANTU’/PIZZ. LE PIAZZE DI ZIO FO’ CANTU’

ALLIANZ PALL. TRIESTE: OSP. DI CATTINARA DI TRIESTE/PIZZ. DI NAPOLI E PANET. ZENZERO E CANNELLA

FORTITUDO LAVOROPIU’ BOLOGNA: OSP. SANT’ORSOLA BOLOGNA/TRAT. GIAMPI E CICCIO TRAT. BERTOZZI BOLOGNA

Il Pranzo della Domenica Christmas Edition e Take Care Your Doc sono iniziative a supporto di medici e personale sanitario dei reparti Covid19 degli ospedali italiani.

Nell’ambito del progetto ad oggi Nazionale Basket Artisti e Nazionale Cantanti, in collaborazione con molti ristoranti e pizzerie in tutta Italia, hanno consegnato più di 2.000 tra pizze e pranzi negli ospedali mentre l’Associazione No Profit Heartfulness ha fornito centinaia di supporti online gratuiti con tecniche di rilassamento appositamente dedicate agli operatori sanitari per rigenerarsi da stress e ansie.

Per donare con carta di credito, bonifico, PayPal e Satispay potete andare su takecareyourdoc.com oppure visitare la piattaforma di crowdfunding eppela.com.