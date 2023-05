La mostra “Bonsai World”, il giardino di bonsai di David Masi, a cura di Marcello Caforio, allestita nel chiostro del monastero, aprirà ufficialmente una serie di eventi organizzati per festeggiare il 100º anniversario della presenza a Latiano dei monaci Cistercensi.

La mostra, che sarà visitabile tutti i giorni, fino al 7 maggio, dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00, sarà presentata venerdì 5 maggio, alle ore 10.00, nella sala conferenze del monastero di S. Maria di Cotrino- contrada Cappella- Latiano.

La celebrazione del 100º anniversario della presenza a Latiano dei monaci Cistercensi è finalizzata a far conoscere e far vivere alla comunità la storia millenaria dei monaci e lo scambio simbiotico intessuto con il territorio, sin dal loro insediamento in provincia di Brindisi.

Il breve ma significativo cartellone si aprirà con l’inaugurazione della mostra, costituita da 100 esemplari unici di bonsai, vere e proprie opere scultoree viventi.

Madrina dell’evento sarà la Principessa Fabrizia Dentice di Frasso.