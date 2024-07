Il palinsesto della terza edizione de La Rassegna del Chiostro è giunto al suo terzo appuntamento del 2024. La Rassegna del Chiostro è un viaggio imperdibile per gli amanti della lettura e della storia locale.

L’ospite della terza serata di Rassegna è Ilaria Greco, col suo libro “Il dono della poesia”, edito self publishing Amazon.

“Il dono della poesia” si propone come raccolta di poesie intermezzate da racconti. Il primo tema ricorrente è quello dell’origine, intesa come nascita del verso e della poesia nell’animo umano. Quest’ultima, una volta appresa l’arte di coltivarla, conduce alla conoscenza dell’amore, prima di tutto per se stessi. L’amore si dirama quindi palesandosi in tutte le sue molteplici sfaccettature: diventa amore pronto a dare vita, a infrangere un rapporto e a custodirlo nel ricordo, finché non muore. Infine, i legami, la sfera della casa e della famiglia, dell’amicizia. Tutte le aree includono passi dove la solitudine e la tristezza gravano sull’io lirico. I racconti invece riprendono, in parte, in modo più ampio e narrativo, il gusto ermetico della poesia. In questi, subentra principalmente, oltre ai temi già incontrati nei versi, il tema della giovinezza, delle esperienze di vita di adolescenti volenterosi di confrontarsi con i propri pari e di affermarsi. E proprio la passione per la poesia il collante che congiunge i diversi spazi del testo. Essa trova sempre il modo di affiorare, e si afferma come “dono immortale”, capace di garantire salvezza, in qualunque circostanza della vita.

In dialogo con la poetessa della sezione giovani di Rassegna ci saranno Anna Consales, docente e giornalista e Francesco Romano, operatore del settore turistico.

Inoltre, è prevista una introduzione di carattere storico da parte di Rosalba Cucci, storica e referente del Progetto Policoro del Duomo di Brindisi.

Le esposizioni pittoriche tematiche saranno a cura di Vittoria Orlando, insegnate di sostegno di scuola primaria.

L’inizio dell’attività culturale è previsto per le ore 19.00 presso il chiostro della chiesa di San Benedetto (ingresso portale chiesa).

L’attività culturale è patrocinata moralmente dalla associazione culturale Porta D’Oriente di Brindisi, Società di Storia Patria per la Puglia – sez. Brindisi, cantine Botrugno, parrocchia della visitazione di San Giovanni Battista nella pontificia basilica cattedrale di Brindisi, Rotary Club Brindisi Valesio.