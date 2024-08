Valtur Brindisi comunica con estrema soddisfazione di aver acquisito le prestazioni dell’atleta americano Bryon Allen, guardia americana classe 1992 dalla grande esperienza internazionale nel corso della sua carriera vissuta sempre in doppia cifra realizzativa di media nei massimi campionati di Polonia, Kuwait, Italia, Repubblica Ceca, Germania, Turchia, Croazia, Montenegro, Israele, Russia, Cina e Porto Rico.

Il giocatore si lega alla società biancoazzurra con un accordo valido fino al 30 giugno 2025.

Nativo del Maryland, dopo aver completato il percorso collegiale a George Mason, inizia la sua carriera in Europa in Polonia nel 2014 alla media di oltre 19 punti, 4.3 assist e 4 rimbalzi a partita. Il primo approccio in Italia è a Roseto nella stagione 2016/17, eletto miglior straniero della Serie A2 e MVP All-Star Game grazie a prestazioni di livello assoluto con 23.2 punti, 4.5 rimbalzi e 3 assist di media. Dopo le esperienze in club di tradizione europea come Nymburk, Oldenburg e Karsiyaka, dove accumula un totale di 25 presenze in Basketball Champions League ad oltre 15 punti a match, approda in Serie A italiana nel 2018/19 a Brescia e Reggio. In Lombardia prende parte anche al percorso in Eurocup concluso a 14.5 punti a partita; in Emilia disputa tutto il girone di ritorno a 12.5 punti, 3.1 punti e 2.7 assist a partita, tra cui spicca nell’incrocio contro Brindisi al PalaBigi da top scorer del match a quota 20 punti.

Durante la seconda esperienza italiana è dapprima compagno di squadra di Tommaso Laquintana a Brescia, e poi di Niccolò De Vico a Reggio, connessione che si ristabilirà in biancoazzurro alla Valtur Brindisi.

Nel corso delle ultime due annate sportive, Allen inizia la prima parte della stagione in Russia al Parma Pern nel 2022/23 (16.8 punti, 4.5 rimbalzi e 3.8 assist) e Nizhny Nivgorod nel 2023/24 (14.6 punti in 14 match) per trasferirsi in corso d’opera nel campionato cinese e portoricano nel quale si conferma tra i giocatori più importanti e clutch del torneo.

Benvenuto a Brindisi, Bryon!

BRYON ALLEN – LA SCHEDA

Luogo e data di nascita: Upper Marlboro, Maryland – 01/05/1992.

Altezza: 192 cm.

Nazionalità: USA.

Ruolo: Guardia.

Carriera: George Mason (2010-14, NCAA), Start Lublin (2014/15, POL), Al Qadsia (2015, KUW), Roseto (2015/16, ITA), Nymburk (2016/17, CZE), Oldenburg (2017/18, GER), Pinar Karsiyaka (2017/18, TUR), Brescia (2018/19, ITA), Reggio Emilia (2018/19, ITA), Zadar (2019/20, CRO), Braunschweig (2020/21, GER), SC Derby (2021, MNE), Hapoel Eliat (2021/22, ISR), Parma Perm (2022/23, RUS), Beijing Royal Fighters (2022/23, CHI), Osos de Manati (2022/23, PRI), Nizhny Novgorod (2023/24, RUS), Atleticos de San German (2023/24, PRI), Leones de Ponce (2023/24, PRI).

Competizioni europee: Basketball Champions League – Nymburk 2016/17, Oldenburg 2017/18, Pinar Karsiyaka 2017/18, Hapoel Eliat 2021/22 QR; Eurocup – Brescia 2018/19; Europe Cup – Hapoel Eliat 2021/22.



Ufficio Stampa Valtur Brindisi