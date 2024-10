Lo scorso maggio, il Maestro Scultore Prof. Gaetano Piro di Francavilla Fontana è stato inserito nell’Atlante dell’Arte Contemporanea, un volume di grande rilevanza patrocinato dal prestigioso Metropolitan Museum di New York e pubblicato da Giunti Editore. Questo importante riconoscimento, che mette in luce il contributo straordinario del Maestro all’arte contemporanea, è stato anche presentato al Senato della Repubblica.

Il volume, che raccoglie opere e biografie dei più influenti artisti contemporanei, è stato presentato ufficialmente presso il Metropolitan Museum a New York, confermando l’eco internazionale dell’opera del Maestro Piro.

Il 5 ottobre scorso, presso la Galleria dei Miracoli di Roma, situata in Via del Corso 528, si è tenuta una giornata di studi interamente dedicata a questo volume.

Durante l’evento, il Direttore Editoriale e Critico d’Arte, Dott. Radini Tedeschi, ha tenuto un approfondimento critico sulla figura e l’opera di Gaetano Piro, sottolineando l’importanza del suo contributo al panorama artistico.

Gaetano Piro, venuto a mancare prematuramente nel 2020, continua a essere celebrato per la sua arte che, come dimostra questo nuovo importante riconoscimento, non conosce confini né temporali né geografici. La sua opera, caratterizzata da una profonda sensibilità espressiva e da una straordinaria maestria tecnica, continua a portare onore alla sua città natale, Francavilla Fontana, e a guadagnarsi l’attenzione di critici e istituzioni di rilevanza internazionale.

L’evento romano, a cui ha partecipato anche l’Ing. Tiziana Piro, figlia del Maestro, sarà seguito da una mostra che offrirà al pubblico la possibilità di ammirare da vicino le creazioni di Gaetano Piro, un artista la cui opera testimonia l’immortalità dell’arte. Il Maestro continua a vivere attraverso le sue sculture, le quali rimangono simboli di bellezza ed eccellenza.

Questo nuovo riconoscimento è la prova che il talento e l’eredità culturale di Gaetano Piro continueranno a risuonare per molto tempo a venire, mantenendo vivo il legame tra l’artista e la città di Francavilla Fontana.