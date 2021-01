Ieri a Carovigno l’Assessore Regionale allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci.

Ieri pomeriggio il Consigliere Regionale Alessandro Leoci del gruppo Con Emiliano ha dato il benvenuto nella città di Carovigno all’assessore regionale allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci.

La prima visita nella città della ‘Nzegna dell’Assessore Delli Noci, che in questa occasione ha potuto visitare e conoscere insieme al Consigliere Leoci l’azienda CMC, importante punto di riferimento del settore aerospaziale della Provincia di Brindisi. Insieme all’Amministratore Delegato della CMC, Alfonso Centuori, i rappresentanti regionali del gruppo Con Emiliano hanno attraversato i capannoni industriali, osservato fasi e prodotti di lavorazione oltre a conoscere la collegata startup iLabs.

L’assessore Delli Noci ha dunque conosciuto da vicino una realtà industriale e tecnologica della nostra Provincia. Si apre così una fase cruciale di conoscenza e dialogo con le realtà produttive brindisine. Del resto la centralità di Brindisi nei lavori dell’Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico è già realtà da mesi e presto ne vedremo i primi concreti risultati.

“Ringrazio l’assessore Delli Noci per aver partecipato e il Dott. Centuori per voler investire nel nostro territorio – dichiara il Consigliere Leoci – Per quanto riguarda in particolare il settore dell’aerospazio, sappiamo che negli ultimi anni ha perso la sua centralità, ma io auspico che Brindisi riconquisti questa centralità. L’incontro di ieri ha dimostrato ampia disponibilità di confronto e lavoro sinergico per creare un asse strategico tra Brindisi e Lecce, dove lo sviluppo tecnologico sia volàno di sviluppo economico per l’intera provincia brindisina”.

Comunicato stampa del Consigliere Regionale Alessandro Leoci

Gruppo Con Emiliano