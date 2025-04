Il 9 e 10 maggio 2025, la città di Mesagne ospiterà presso Tenuta Moreno la seconda edizione del congresso “Diabetes and Unmet Needs 2 – Le nuove frontiere della Diabetologia”, un evento accreditato ECM che rappresenta un’occasione unica di aggiornamento e confronto per medici, infermieri, biologi, dietisti, psicologi e operatori sanitari.

Il congresso si distingue per un valore aggiunto raro: il coinvolgimento diretto dei pazienti, grazie alla presenza attiva della Feder Diabetici Puglia APS, promotrice dell’iniziativa. Un elemento che rende l’evento ancora più prezioso, poiché unisce mondo scientifico, istituzioni e cittadini in un’unica rete virtuosa. Le iscrizioni per i professionisti della salute sono già aperte e possono essere effettuate gratuitamente al seguente link: www.atenaeventi.com/iscrizione-new.php?congresso=234.

Il congresso sarà anche l’occasione per aprire un dialogo con la comunità: sabato 10 maggio alle ore 17:00, presso l’Auditorium del Castello comunale di Mesagne, si terrà il “Diabetes and Unmet Needs TALK SHOW”, un momento di confronto aperto e coinvolgente tra specialisti, pazienti e caregiver. L’incontro, a ingresso libero, sarà moderato dal prof. Dario Iafusco e vedrà la partecipazione della ricercatrice Dott.ssa Laura Monaco (Ospedale San Raffaele), del Dott. Andrea Scaramazza e del dott. Walter Baronti, pronti a rispondere alle domande del pubblico. A rendere possibile l’organizzazione di questo evento sono state anche le sinergie del territorio. Si ringraziano per il prezioso sostegno il Comune di Mesagne e gli sponsor locali: Centro Diagnostico OMEGA, Polispecialistico Devicienti, Studio95grafica, Italphoto, Dolce Forno e Habitat Azzarito. Un esempio concreto di come, unendo le forze, si possano costruire percorsi di valore per tutta la comunità.

“In qualità di presidente e paziente, credo fermamente nella necessità di costruire spazi condivisi di conoscenza, in cui la voce dei pazienti sia ascoltata e valorizzata. Questo congresso è la dimostrazione che la collaborazione tra chi cura e chi convive con la malattia può generare un cambiamento reale”, spiega Monica Priore, presidente Feder Diabetici Puglia APS.

“Abbiamo costruito un programma scientifico di altissimo livello, pensato per offrire aggiornamenti concreti e utili ai professionisti della salute. L’obiettivo è formare, ispirare e stimolare nuove sinergie tra tutti gli attori coinvolti nella gestione del diabete”, dichiara il dott. Cosimo Rodia, responsabile scientifico del congresso. “Siamo orgogliosi di ospitare a Mesagne un evento che coniuga l’eccellenza scientifica con la partecipazione attiva della comunità. Il nostro territorio è pronto ad accogliere medici, pazienti e cittadini, per un evento che apre al confronto su tematiche legate alla prevenzione e alla tutela della salute”, conclude l’on. Antonio Matarrelli, sindaco di Mesagne.

Per informazioni:

info@atenaeventi.com – www.atenaeventi.com