In continuità con quanto proposto negli anni precedenti, prosegue anche quest’anno l’appuntamento con “Le Vie di San Martino a Francavilla Fontana”. La Manifestazione, a cura del DUC Città degli Imperiali, è organizzata in stretta collaborazione con il Comune di Francavilla Fontana e con il sostegno delle associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio, tutti soggetti promotori del Distretto Urbano del Commercio.

Il tutto si svolgerà nella giornata di San Martino, ovvero lunedì 11 novembre, a partire dalle ore 17.00, lungo le vie commerciali del centro, in particolare su Via Roma e Corso Umberto.

La novità di quest’anno è il coinvolgimento attivo dei negozi del centro, i quali ospiteranno al loro interno un percorso alla scoperta delle calde note di gusto offerte dai vini delle cantine del Territorio.

Ad ogni tappa i visitatori incontreranno un sommelier dell’Ais Puglia, pronto a guidarli fra gli aromi, i sapori e le sfumature delle degustazioni enologiche offerte dal DUC.

Il percorso fra shopping e vino avverrà in una cornice più ampia di intrattenimenti per famiglie, le degustazioni saranno disponibili anche all’esterno e il tutto sarà accompagnato dall’immancabile animazione per bambini con mascotte, truccabimbi e tanto divertimento per passare insieme una lieta serata di San Martino nel cuore della città.

Segue l’elenco delle attività commerciali dove sarà possibile vivere le esperienze enologiche:

• OTTICA PADULA – VIA ROMA 108

• TECNONET COMPUTERS – VIA ROMA, 77

• LO SPAZIO DEL CUORE – VIA ROMA, 96

• MARISA GIOIELLI – VIA ROMA, 47

• CURTO PROFUMERIA – VIA ROMA, 94

• SORBINO – VIA ROMA, 69

• AR GIOIELLI – VIA ROMA, 14

• OTTICA ZULLINO – VIA ROMA, 31

• LU JENTU – VIA ROMA, 58