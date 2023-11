Nota del consigliere Alessandro Leoci (Con)

“Si sarebbe dovuta tenere oggi la discussione della legge sull’edilizia residenziale pubblica, che prevede l’aggiornamento delle modalità di assegnazione degli alloggi per far sì che i cittadini possano accedervi in modo più equo.

Da diverse settimane chiedo che il punto sia discusso, in quanto c’è una grande emergenza abitativa e sono numerose le difficoltà dei cittadini riguardo all’accesso all’alloggio sociale.

Auspico dunque, così come espresso in Consiglio, che venga fissata una nuova seduta consiliare prima della fine dell’anno, per discutere in primis la legge sull’edilizia residenziale pubblica e quanto prima anche il disegno di legge in materia di interventi di ristrutturazione edilizia approvato ieri in V Commissione. Quest’ultimo è finalizzato alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e alla promozione degli interventi di edilizia residenziale sociale, con lo scopo di orientare gli interventi alla progressiva riduzione del degrado e dell’abbandono degli ambiti urbanizzati interessati oltrechè di creare nuovi spazi pensati per l’abitare”./comunicato