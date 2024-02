È in programma per il prossimo 22 febbraio l’ultimo dei due incontri organizzati dal Lions Club Ostuni Host e dalla Fondazione Dieta Mediterranea per approfondire nelle scuole il tema della sana alimentazione e della dieta mediterranea come importante strumento per la tutela della salute.

L’incontro dal titolo “Mangiare bene per vivere bene” è rivolto agli alunni della scuola media Barnaba Bosco di Ostuni che ascolteranno, come già nel primo incontro dello scorso 15 febbraio, il dott. Angelo Faggiano, vicepresidente della Fondazione.

Lo scopo è quello di far conoscere i principi della dieta mediterranea, riconosciuta patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, e sensibilizzare i ragazzi a seguire stili di vita sani e sostenibili, nel contrasto ai crescenti problemi di sovrappeso e obesità fra i più giovani causati da una sempre minore aderenza al modello mediterraneo.

Porteranno il loro saluto il dott. Fausto Marseglia, presidente del Lions Club ostunese, e la dott.ssa Angela Carparelli, officer della comunicazione per gli stessi Lions.