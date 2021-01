“Lo sport secondo Papa Francesco” è il titolo di un libro che “La Gazzetta dello Sport” ha regalato ai suoi lettori e a tutti gli sportivi con il giornale di sabato 2 gennaio.

Il volume contiene in versione integrale un’intervista esclusiva concessa dal Papa in dicembre nella residenza di Casa Santa Marta in Vaticano, dove ha ricevuto il direttore della Gazzetta Stefano Barigelli, il vicedirettore Pier Bergonzi, autore dell’intervista, e don Marco Pozza, che ha collaborato alla sua realizzazione e ha scritto una postfazione al libro.

Si tratta di una lunga e intensa conversazione sulla vita e lo sport, che coniuga principi altissimi e racconti personali di grande umanità: una sorta di «enciclica laica» sullo sport.

E proprio Pier Bergonzi, l’autore dell’intervista al Pontefice, Martedì 12 Gennaio, alle ore 15.00, dialogherà in diretta sulla pagina Facebook della “Pastorale Sociale Brindisi-Ostuni Arcidiocesi”.

Partecipano: Antonello Gioia, Orsola Tasso e Antonio Solazzo

