Bastione Carlo V (Minimus) e Parco Buscicchio sono le due Case di Quartiere protagoniste degli eventi del Festival delle Case di Quartiere di questa prima settimana di ottobre.

Si parte venerdì 6 ottobre con una mostra allestita nel bene monumentale famoso per le sue vasche limarie, Bastione Carlo V, recentemente rinominato come bastione più piccolo, Minimus, dall’ente gestore dello spazio, ovvero il WWF Brindisi. All’interno del calendario degli eventi organizzati dalla Rete delle 10 Case di Quartiere, verrà celebrata l’attesa di un anniversario caro ai tanti cittadini attenti alla sostenibilità ambientale e alla diffusione di corretti stili di vita: “Verso il 50° anniversario: una mostra per ricostruire insieme alla comunità la storia e l’impegno del WWF Brindisi”.

Nel 2024, infatti, il WWF Brindisi compirà 50 anni e per prepararsi al meglio a questo traguardo, l’associazione intende coinvolgere tutta la comunità condividendo sfide, obiettivi e ambizioni per rinnovare e rafforzare l’impegno verso una tutela più giusta e attenta del territorio.

Inaugurazione prevista alle ore 18:30, quando il WWF aprirà le porte del Bastione Carlo V per incontrare la comunità. In quest’occasione pubblica verranno mostrate in anteprima alcune foto, testimonianze e immagini che rappresentano il percorso storico del WWF Brindisi. L’allestimento sarà permanente e in continua evoluzione. Infatti, chiunque potrà arricchire la mostra condividendo storie, testimonianze e cimeli per ricostruire insieme le trame di un movimento da sempre a difesa dell’ambiente.

Nel corso della serata interverranno Antonio Frascino, Presidente WWF Brindisi, Giovanni Ricupero, WWF Brindisi, Lara Marchetta, WWF Puglia e Isabella Benone, animatrice di comunità del Progetto Case di Quartiere. L’evento si concluderà con una degustazione a cura di Cantine Risveglio.

Sabato 7 ottobre sarà invece la volta della Terza Edizione di “Parco in Festa” a Parco Buscicchio. La cooperativa di comunità Legami di Comunità ripropone il format di grande successo che in passato ha già visto collaborare tantissime associazioni e realtà territoriali alla organizzazione di una intera giornata di divertimento con tante discipline sportive dedicate prevalentemente ai più piccoli e alle famiglie.

Appuntamento alle ore 9,30, in Via Andrea Mantegna n.10 nel quartiere Sant’Elia, per l’avvio di tutte le attività: trampolino all’interno della palestra del parco con la A.S.D. Ginnastica Brindisi; ciclopasseggiata con FIAB Brindisi e il progetto “Bici è bello – impariamo ad andare in bici” dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni; open day di Rugby con la A.S.D. Appia Rugby Brindisi; pallavolo con la A.S.D. Eurovolley Brindisi; open day di tennis con la Scuola Popolare di Tennis; basket con la A.S.D. Robur; Karate con la A.S.D. Brindisi Karate; laboratorio creativo Scuole Aperte Partecipate; tiro con l’arco; laboratorio “narrare con lo yoga” “QIn Yoga” per bambini dai 4 agli 8 anni. Alle ore 11,00 si continua con il calcio a cura della A.S.D. San Lorenzo da Brindisi e alle 12,00 con il percorso benessere “Bagno di foresta” SHIRIN YOKU “QIn Yoga” dedicato agli adulti e condotto da Alpha Studio.

Alle 16,00 Parco in Festa continuerà con la festa delle due comunità parrocchiali Cristo Salvatore e San Lorenzo da Brindisi introdotta dai saluti del Mons. S.E. Indini.

Per tutti/e le/i bambine/i, il pomeriggio si chiuderà in bellezza con l’animazione e i giochi organizzati dalla associazione Venti & Venti: trucchi a tema, pop corn, musica e balli, e color party finale. Per tutto il giorno sono previste esposizioni della “Biblioteca Sociale Partecipata”, mercatini e stand di artiste/i locali.

Il Festival delle Case di Quartiere è una iniziativa del Comune di Brindisi realizzata in collaborazione con la Rete delle Case di Quartiere di Brindisi e dei suoi Enti gestori, finanziata dal POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – Asse Prioritario III – Azione 3.2. – Asse prioritario IX – Azione 9.3. Programma regionale “Pugliasocialein” Hub di Innovazione sociale.

Per info:

info@palazzoguerrieri.org