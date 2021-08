Lunedì 9 agosto alle 21 presso Nervegna – Caffè Letterario a Brindisi è in programma il concerto “Petra – lingue di terra, voci di Sud”.

Il Sud è una miriade di voci, storie e dialetti che vivono nella memoria e si lanciano nel futuro attraverso chi li racconta, con amore e dedizione, con la musica e il silenzio, con il canto. Paola Petrosillo (voce e chitarra), insieme ai fedeli compagni di viaggio Isabella Benone (violino e voce) e Giancarlo Pagliara (fisarmonica), sfoglia il libro delle tante storie popolari che attraversano l’Italia dando voce ai dialetti, in particolare a quelli del Sud.

Tra canti narrativi, musiche di tradizione e pezzi d’autore, Petra cammina sui solchi delle strade antiche dove le lingue “minori” non sono cose da dimenticare ma semi imprescindibili da cui partire per far fiorire il nostro tempo.

Nervegna – Caffè Letterario è in via Duomo 20 a Brindisi.

Per info e prenotazioni, nervegnacaffeletterario@gmail.com.