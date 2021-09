Domenica 26 settembre l’Associazione Le Colonne propone un percorso alla scoperta della città di Brindisi tra storia, curiosità e tradizioni dal titolo “Ma quant’è bella Brindisi”.

A bordo di un pullman turistico, in compagnia di una guida, si articolerà un interessante percorso lungo i maggiori siti di interesse storico del Lungomare, toccherà la Fontana dell’Impero, l’esterno del Castello Svevo e la Fontana Tancredi per poi culminare nella visita del Castello Alfonsino presso l’Isola di S.Andrea. Al rientro in città, il tour riprenderà a piedi lungo le vie del centro storico, per concludersi con la visita del Palazzo Granafei Nervegna e di Piazza Duomo. L’iniziativa rientra nelle “Giornate Europee del Patrimonio”con l’obiettivo di coinvolgere tutti alla scoperta del patrimonio culturale.

Appuntamento alle ore 10, presso Piazza Vittorio Emanuele II (zona giardinetti)

Per informazioni e prenotazione obbligatoria al numero: 3792653244 o via email all’indirizzo: segreterialecolonnegmail.com