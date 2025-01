La Protezione civile della Regione Puglia ha diramato una nuova allerta di colore giallo per tutto il Salento, per rischio idrogeologico e per temporali.

Si prevedono dalle ore 00.00 del 30 giugno e per le successive 20 ore precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati da deboli fino a puntualmente moderati sui settori meridionali.

Il servizio di protezione civile segue l’evolversi della situazione in costante contatto con il dipartimento nazionale e con la Regione Puglia.

Si raccomanda di consultare al sito http://www.comune.brindisi.it/brindisi/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/93 le norme di comportamento.